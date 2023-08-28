لجنة الشؤون الخارجية النيابية: يجب إيقاع أشد العقوبات على المنقوش

ليبيا – أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيان بشأن لقاء وزيرة خارجية عبد الحميد الدبيبة بوزير خارجية “العدو الصهيوني”.

اللجنة أكدت في بيانها أن اللقاء يعدّ انتهاكاً خطيراً وعملاً يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع مع الكيان أو التعامل بأي شكل من الأشكال معه.

وشددت اللجنة على ضرورة إيقاع أشد العقوبات على الوزيرة، وإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام.

واعتبرت أن مثل هذه الأعمال تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة.

وأهابت في الختام، بالنائب العام بضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغاً مقدماً ضد الوزيرة.