ليبيا.. شركة “نفوسة” تبدأ الإنتاج من البئر “أ-4” بمعدل 2000 برميل يومياً

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الاثنين، عن تمكن الفرق الفنية التابعة لشركة “نفوسة” للعمليات النفطية، من تحقيق إنجاز قيم يعكس جهود العاملين بقطاع النفط لرفع معدلات الإنتاج، حيث بدأ الإنتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يومياً.

وقالت مؤسسة النفط في بيان إنه من المقرر أن تنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تضخ إلى ميناء الزاوية.

وأشارت إلى أنه قد جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف، وسيستمر ضخ النفط من البئر 6 أشهر، يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة، كما جرى تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وذكرت أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي تسير بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل ـ مليتة في ديسمبر 2023، وبالتالي وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يومياً، بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.

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وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بجهود مسؤولي شركة “نفوسة”، وكل العاملين، المضنية للمساهمة في رفع معدلات إنتاج النفط.