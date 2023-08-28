هيئة مشائخ ليبيا تثمن دور وزارة الصحة الليبية في النهوض بالقطاع

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بحث وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل مع هيئة مشائخ وأعيان ليبيا، الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية التي يحتاجها مرضىالأورام.

وأشاد الحضور بعمل وزارة الصحة واستراتيجيتها في ملف الأورام لاسيما منظومة حصر المرضى التي أطلقتها الوزارة والاستفادة منها في تقديم العلاج للمرضى، وتم التطرق إلى احتياجات بعض المستشفيات من مستلزمات طبية وأدوية.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن وزارة الصحة تعمل جاهدة وبحسب الإمكانيات المتاحة لديها على توفير جميع الاحتياجات لكل المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، بما فيها أدوية مرضى الأورام والتي لها أولية خاصة في الوزارة للتخفيف من معاناتهم.