امغيب يطالب النائب العام بتحريك دعوة جنائية ضد المنقوش

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب،أن الأخبار المتداولة في عدة قنوات فضائية ومواقع إخبارية إلكترونية عن لقاء جمع وزيرة خارجية حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين بأنه جريمة يعاقب عليها القانون الليبي رقم 62 لعام 1957 بالسجن مابين 3 و9 سنوات لكل مواطن أو مسؤول تعامل مع الكيان الصهيوني.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،طالب المستشار الصديق الصور النائب العام بتحريك دعوة جنائية ضد المنقوش بصفتها مواطنة ليبية إذا ثبت فعلاً تواصلها بالوزير الاسرائيلي.

كما طالب امغيب كل مواطن ليبي وخاصة سكان مدينة طرابلس التي تعمل منها حكومة الدبيبة التي وصفها بحكومة “العهر والابتذال” برفض واستنكار هذه الأفعال المشينة والتصرفات الوقحة من أجل التشبث بالسلطة.