الصول: تشكيل حكومة جديدة موحدة أمر قد حسم.. شاء باتيلي أم أبى

الوطن| متابعات

قال عضو مجلس النواب علي الصول في تصريحاتٍ صحفية: “نحن في طريقنا لعقد الجلسة الطارئة والتي سيصدر عقبها بيان للتنديد بخيانة الدبيبة وحكومته“.

وبين أن المجلس بصدد تشكيل حكومة موحدة بالتوافق مع مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً أن على الصديق الكبير تحمل مسؤولياته وإيقاف تسييل الأموال لحكومة الدبيبة المنتهية.

وأكد أن تشكيل حكومة جديدة موحدة أمر قد حسم شاء باتيلي أم أبى، مبيناً أن حكومة الدبيبة مغتصبة للسلطة ومجلس النواب سحب منها الثقة ولا يتعامل معها وهي لا تمثل إلا نفسها.