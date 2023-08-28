موقع إسرائيلي: بايدن وجه احتجاجا شديد اللهجة إلى تل أبيب بعد الكشف عن لقاء المنقوش

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجا شديد اللهجة إلى إسرائيل عقب الكشف عن اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقا لموقع واللا الإسرائيلي.

وأفاد مسؤولون أمريكيون كبار، بأن الكشف عن اللقاء أضر بالمصالح الأمنية الأمريكية في ليبيا، بحسب الموقع الإسرائيلي.

ونقل مسؤولون أميركيون كبار، رسائل قاسية إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلي، مفادها أن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل أضر بالجهود الأمريكية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية.

وتعمل إدارة بايدن طوال العامين الماضيين على تعزيز انضمام ليبيا إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ونشر الاجتماع يضر بهذه الجهود بشكل خطير، وفقا للموقع ذاته.

يشعر الأمريكيون بالقلق من أن الكشف الرسمي من قبل إسرائيل عن الاجتماع، والأحداث التي وقعت بعده، ستخلق تأثيراً مخيفاً للدول الأخرى للانضمام إلى عمليات التطبيع.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع واللا: “لقد قتل ذلك قناة المحادثات مع ليبيا وجعل جهودنا لتعزيز التطبيع مع الدول الأخرى أكثر صعوبة بكثير”.