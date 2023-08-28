رئيس الحكومة الليبية يبحث احتياجات بلدية الكفرة

التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الإثنين، عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب ورئيس مجلس الحكماء الشيخ محمد الصوصاع رفقة عددا من حكماء وأعيان المدينة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد بحث خلال اللقاء الذي عقده بمدينة بنغازي، أوضاع البلدية واحتياجاتها لاسيما آلية التنسيق بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان وصول كافة الخدمات للبلدية.

وكانت وزارة الصحة سيرت بتعليمات من رئيس الوزراء عدداً من شحنات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية فضلا عن شحنات من الأدوية للرفع من مستوى الخدمات بالبلدية.