السباعي: محاولة صرف غضب الناس إلى المنقوش فقط محاولة لغش المؤمنين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي،أن قضية الأقصى وتجريم التعامل مع الكيان من القضايا المجمع عليها بين الليبيين على اختلاف أطيافهم وثقافاتهم،مطالبا النخب بأن تحافظ على هذا الإجماع وتجرم وتدين بشكل واضح وجلي يفهمه العام والخاص.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “كل من يحاول المساس بهذا الإجماع، وهذا التجريم يطول الوزيرة والكيان الذي تنتسب إليه الوزيرة، ومحاولة صرف غضب الناس إلى الوزيرة فقط ليس من النصح في شيء، بل هو لغش المؤمنين أقرب، لا سيما وقد تكرر الموضوع وظهرت إرهاصاته في أكثر من مناسبة سابقة”.