“الكبير”: مبررات وزارة الخارجية منتهية الولاية هي عذر أقبح من ذنب

قال الصحفي عبدالله الكبير في لقاء تلفزيوني أن مبررات وزارة الخارجية الليبية غير مقنعة على الإطلاق وهي عذر أقبح من ذنب، مؤكدًا خلال اللقاء أنه لا يمكن أن يتم لقاء بين وزيريّ خارجيه دون تفاهم ودون ترتيبات حيث توضح أمور مسبقه هل اللقاء سري أم علني أو هلسينشر على وسائل الاعلام وهل سيكون هناك بيان مشترك ، جميع هذة التفاصيل تراعى في اللقاءات بين المسؤولين على المستوى الدولي.

وأكد الصحفي أن أقل ما نقبله من رئيس الحكومة بإيقاف الوزيره وإحالتها للتحقيق فارتكبت جرم كبير بلقائها المسؤول الاسرائيلي وخالفت قوانين ليبية صادرة منذ زمن الدولة عام 1957 تجرّم التطبيع مع اسرائيل، مضيفاً أنه لا مجال لأن يكون هذا الأمر عَرضياً في حال ما قام افتراضياً وهو مستحيل أن يقوم وزير الخارجية الايطالي بإحراج الوزيرة الليبية ويقدم لها الوزير الاسرائيلي كان عليها المغادرة فوراً ، نرى الكثير من المسؤولين يغادرون جلسات الأمم المتحده عندما لا يعترفون بالطرف الاخر ويغادرون القاعات.