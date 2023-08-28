بعد توقف 12 سنة.. العمل على استكمال خط مياه بقطر 1200ملم في بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مباشرة العمل على استكمال خط مياه بقطر 1200ملم من حقل مياه بنينا وحتى نقطة الربط بجوار بلدية بنغازي.

وأكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بعد 12 عام من التوقف بدأ العمل على إزالة المواسير المتضررة تمهيداً لاستكمال خط مياه قطر 1200 ملم من حقل مياه بنينا وحتى نقطة الربط بجوار بلدية بنغازي.

وفي سياق منفصل أعلن الجهاز البدء بتنفيذ السواند الخرسانية الخاصة بحماية الطريق من الإنجراف بمشروع تنفيذ طريق كمون بني نصير ببلدية غريان، بطول 3300م.