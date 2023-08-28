الخارجية الفلسطينية تعلق على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية

رحبت فلسطين، الإثنين، بتصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها “تقدر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الليبية خلال تواجده بالسفارة الفلسطينية لدى طرابلس، حيث أكد بالتزام بلاده المطلق مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأضافت الوزارة، أن “حجم ردود الفعل الحزبية والشعبية للقاء وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) بنظيرها الإسرائيلي (إيلي كوهين) هي انعكاس للموقف الثابت للشعب الليبي ومؤسساته في الانتصار لقضية فلسطين”.

وتابعت أن “فلسطين قد امتنعت عن التعليق على الخبر الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية حول لقاء وزير خارجيتها مع نظيرته الليبية، بانتظار صدور مواقف رسمية من قبل الجهات الليبية الرسمية ذات العلاقة تجنبا لأي اختلاف أو سوء تفسير لما جرى”.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها “تعرب عن تثمينها الكامل للمواقف التي عبر عنها الدبيبة، وتقديرها لأهمية ومعنى حضوره شخصياً لمقر سفارة دولة فلسطين والإعلان عن تلك المواقف”.