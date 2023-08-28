موقع أمريكي: الكشف عن لقاء “المنقوش” أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا

أوضح موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الإثنين، بأن مسؤولين أميركيين كبارًا وجهوا رسائل قاسية إلى كبار المسؤولين في وزارة «الخارجية الإسرائيلية»، وعلى رأسهم الوزير إيلي كوهين، تتعلق بالكشف عن اللقاء مع وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة الموقتة “نجلاء المنقوش” من طرف إسرائيل أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى؛ بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا، والإضرار بالمصالح الأمنية الأميركية».

وأشار الموقع إلى أن الإعلان عن اللقاء نُشر، أمس الأحد، على الحسابين الرسميين لوزير الخارجية الإسرائيلية باللغتين العربية والإنجليزية، لكنها اضطرت إلى حذف البيان العربي بناء على طلب عاجل من الجانب الليبي. وفقا للموقع الأمريكي..

وأفاد “أكسيوس”، في تقرير اليوم، أن إدارة بايدن تعمل طوال العامين الماضيين على تعزيز انضمام ليبيا إلى «اتفاقيات أبراهيم»، معتبرة أن «نشر الاجتماع يضر بهذه الجهود بشكل خطير».

ورأى التقرير أيضًا أن «الأميركيين يشعرون بالقلق من أن الكشف الرسمي من قبل (إسرائيل) عن الاجتماع، والأحداث التي وقعت بعده، ستخلق تأثيرًا مخيفًا للدول الأخرى للانضمام إلى عمليات التطبيع».