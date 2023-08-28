حمّاد يبحث احتياجات بلدية الكفرة

بنغازي 28 أغسطس 2023 (وال)- التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الإثنين، عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب ورئيس مجلس الحكماء الشيخ محمد الصوصاع رفقة عددٍ من حكماء وأعيان المدينة.

هذا وبحث رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقده بمدينة بنغازي، أوضاع البلدية واحتياجاتها لاسيما آلية التنسيق بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان وصول كافة الخدمات للبلدية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة وبتعليمات من رئيس الوزراء؛ قد سيّرت عددٍ من شحنات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن شحنات من الأدوية، في إطار خطة الحكومة الليبية للرفع من مستوى الخدمات بالبلدية. (وال – بنغازي)

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