سفير ليبيا بإيطاليا: لم أشارك في اجتماع المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي

نفى سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، مشاركته في لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد تداول تقارير عن مشاركته مع المنقوش في لقاء وزير خارجية “الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال يونس، في تصريحات صحفية:” لم أكن على علم باللقاء الذي حدث في روما مطلقا”.

وتابع:” منذ أكثر من شهر أقضي إجازة سنوية في ليبيا، والمكلف بتسيير الأعمال هو أيضا لا علم له باللقاء”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.