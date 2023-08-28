يديعوت احرونوت: “المنقوش” لن تقبل بأن تكون الضحية في اللقاء الذي جاء بطلب من الدبيبة نفسه

أفادت صحيفة “يديعوت احرونوت” أن، اللقاء السري في روما بين وزير الخارجية إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية السابقة “نجلاء المنقوش” لم يكن اللقاء الأول بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه في العقود الأخيرة، أجرت إسرائيل وليبيا اتصالات سرية، بعضها عبر الموساد..

وأوضح تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أن أول من فتح الباب أمام ليبيا لفتح محادثات سرية مع إسرائيل هو رون بروشور، سفير إسرائيل في ألمانيا والمدير العام السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية.

كما كشفت الصحيفة عن اللقاءات التي رتبها رئيس اتحاد يهود ليبيا “رفائيل لوزون” في 2017 بدولة اليونان بين وزراء ليبيين ووزراء إسرائيليين.

ولفتت إلى أن اللقاء بين كوهين والمنقوش أدى إلى غضب في ليبيا، لأن هناك معارضة شعبية قوية للتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى التظاهرات التي خرجت ليلاً في شرق ليبيا، وتم فيها حرق الأعلام الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب “المنقوش” قوله أن وزيرة الخارجية الموقوفة تملك وثائق كثيرة في حوزتها، ولن تقبل بأن تكون الضحية في اللقاء الذي جاء بطلب من الدبيبة نفسه.

كما ذكرت الصحيفة أنه في الأعوام 2020-2021، طلب الليبيون من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة التوسط بينهم وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إطلاق سراح سجناء الروس، مشيرة إلى أن من شارك في هذه المحادثات وزارتي “الاستخبارات والخارجية الاسرائيلية” ، وربما ظن الليبيون أن الطريق إلى الكرملين يمر عبر نتنياهو، لكن هذه المحادثات لم تؤدي إلى اتفاق..

واعتبرت الصحيفة أن هناك مبدأين سيكون من المناسب الحفاظ عليهما أهمهم الحفاظ على أقصى قدر من التنسيق مع مصر ومع شركاء إسرائيل اليونانيين والقبارصة فيما يتعلق بالتحركات التي قد تؤثر على توازن القوى.