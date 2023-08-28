مجلس النواب: حكومة الدبيبة تواصلت مع الكيان الصهيوني للاستمرار في السلطة

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اتهم مجلس النواب اليوم الإثنين حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف الاستمرار في السلطة وعرقلة انتخابات كما فعلت في العام 2020 – 2021.

وطالب مجلس النواب، في بيان أصدره في ختام جلسة طارئة على خلفية لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، النائب العام بمحاسبة حكومة الوحدة الوطنية وكل من شارك معها، عقب جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني.

ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا.

وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة.

وشدد النواب على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات.

ودعا مجلس النواب الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت، مشددًا على لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع الكيان الصهيوني.

وحيا مجلس النواب الذين خرجوا رفضا واستنكارا في كافة المدن الليبية للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني ، مؤكدا موقفه الوطني والديني الثابت والتزامه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وبناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.