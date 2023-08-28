الدبيبة يبحث مع المقريف الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023 – 2024

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2023 – 2024 خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف.

المقريف أكد بحسب منصة “حكومتنا”،توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كافة البلديات، إضافة إلى تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها على كافة المؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي.

وبحث الجانبان معالجة أوضاع معلمي العقود والتنسيق بشأن ذلك بين اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن العمل جار على توفير المقاعد الدراسية والمستلزمات الدراسية وفق الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليمية.