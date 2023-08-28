رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين، عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب ورئيس مجلس الحكماء الشيخ محمد الصوصاع، رفقة عدد من حكماء وأعيان المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد، بحث خلال اللقاء الذي عقده بمدينة بنغازي، أوضاع البلدية واحتياجاتها لاسيما آلية التنسيق بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان وصول كافة الخدمات للبلدية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزارة الصحة وبتعليمات من رئيس الوزراء قد سيرت عدداً من شحنات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية فضلاً عن شحنات من الأدوية وذلك في إطار خطة الحكومة الليبية للرفع من مستوى الخدمات بالبلدية.

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