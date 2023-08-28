نصية: واهم من يعتقد أن بوابة الوصول إلى السلطة في ليبيا تكون من تل أبيب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية خلال كلمته في جلسة البرلمان الطارئة إن من يعتقد بأن بوابة الوصول إلى السلطة في ليبيا تكونمن تل أبيب هو واهم، مؤكدًا أن بوابة الوصول للسلطة في ليبيا هو الشعب الليبي ولا أحد غيره وهو يبقي من يريد أو يرحل.

وطالب نصية من النائب العام ضرورة التحقيق في لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي، مشيراً أنه الليبيين يجب أن يعرفوا من حضراللقاء ومن خطط له ومن أمر بعقد اللقاء.

وأكد نصية بأنه لا يمر ما حدث بكبش فداء واحد ويجب معرفة ملابساتها وكافة تفاصيل اللقاء ومنع تكراره، لافتاً أن حكومة الدبيبة تسعىلأيا كان في سبيل البقاء في السلطة.

وأشار أنه يجب الإسراع في تشكيل حكومة موحدة للوصول للانتخابات، مطالباً لجنة 6+6 بوضع شرط أساسي لشروط الترشح للرئاسة والبرلمان بوضع تعهد كتابي بعدم التعامل من الكيان الصهيوني.