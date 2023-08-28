“حماد” يبحث مع عميد الكفرة أوضاع البلدية واحتياجاتها

التقى رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد”، اليوم الإثنين، عميد بلدية الكفرة “عبد الرحمن عقوب” ورئيس مجلس الحكماء الشيخ “محمد الصوصاع” رفقة عدد من حكماء وأعيان المدينة.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة بنغازي، بحث “حماد” أوضاع البلدية واحتياجاتها لاسيما آلية التنسيق بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان وصول كافة الخدمات للبلدية. وفق منشور للحكومة عبر موقع “فيسبوك”.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة وبتعليمات من “أسامة حماد” قد سيرت عدداً من شحنات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية فضلا عن شحنات من الأدوية وذلك في إطار خطة الحكومة الليبية للرفع من مستوى الخدمات بالبلدية.