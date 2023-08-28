وكالة روسية تكشف تفاصيل محادثات ليبية واسرائيلية سبقت لقاء روما

أكدت مصادر ليبية مطلعة لوكالة سبوتنيك الروسية أن مسؤولا من حكومة عبد الحميد الدبيبة زار إسرائيل للتمهيد للقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت المصادر لـ”سبوتنيك” إن أحد الوزراء في الحكومة الليبية في طرابلس حمل رسائل من الدبيبة إلى الحكومة الإسرائيلية خلال توقفه في إسرائيل قبل وصوله للسلطة الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن محادثات سابقة جرت بين أعضاء حكومة الدبيبة والجانب الإسرائيلي برعاية “أمريكية غربية”، مقابل بقاء حكومته في السلطة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الدبيبة، أنه كان على علم بالمحادثات بين المنقوش وكوهين، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع عندما كان في زيارة إلى روما.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه التقى بالمنقوش في روما، وهو ما تسبب في وقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعدما أثار الأمر حالة من الجدل في ليبيا.