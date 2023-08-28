رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما حدث مع “المنقوش” عمل غير احترافي وفشل خطير في الحكم

اعتبر “يائير لابيد” رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن ما حدث مع وزيرة الخارجية الموقوفة “نجلاء المنقوش” عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم.

وكتب “لابيد” على حسابه على منصة تويتر قائلا: ثلث دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟

وأضاف زعيم المعارضة في إسرائيل، أن هذا ما يحدث عندما تعين “إيلي كوهين”، وهو شخص لا خلفية له في المجال، ووزيرا للخارجية لمدة عام واحد فقط

وتابع قائلا: ما حدث مع وزيرة الخارجية الليبية هو عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم.