موضحة موقف الدبيبة.. صحيفة عبرية: المنقوش ترفض أن تكون “الضحية” وتهدد بأنها تملك “وثائق كثيرة”

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ان وزيرة الخارجية الليبية الموقوفه نجلاء المنقوش هددت بأنها تملك وثائق كثيرة في حوزتها مشيرة أنها لن توافق على أن تكون الضحية في القصة التي استجابت فيها لطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ووفقًا لتقرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فأن لقاء المنقوش وكوهين تمت الموافقة عليه من قبل كبار المسؤولين في ليبيا وكان مرتبًا له أن يتم.

وأشار التقرير العبري أن المنقوش اعترفت ظهر اليوم وبعد أن أوقفها الدبيبة بأن الاجتماع قد تم الترتيب له مسبقا.

ولفت التقرير أن مكتب المنقوش قال إن اللقاء عُقد بموافقة الدبيبة وبتنسيق بينه وبين رئيس وزراء إيطاليا.

وبحسب التقرير فأن الدبيبة أيضًا اتفق مع المنقوش على إصدار بيان بأن اللقاء كان عرضيًا لتجنب الإحراج لنفسه.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الدبيبة، أنه كان على علم بالمحادثات بين المنقوش وكوهين، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع عندما كان في زيارة إلى روما.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه التقى بالمنقوش في روما، وهو ما تسبب في وقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعدما أثار الأمر حالة من الجدل في ليبيا.