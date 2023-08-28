اليعقوبي: ليس من العدل أن تتحمل “المنقوش” المسؤلية وتكون كبش فداء

رأت عضو مجلس النواب الليبي “السيدة اليعقوبي” بأنه ليس من العدل أن وزيرة الخارجية الموقوفة “نجلاء المنقوش” تتحمل المسؤلية وتكون كبش فداء لوحدها ويقوم المجلس الرئاسي باتهامها وإقالتها.

وكتبت “اليعقوبي” عبر حسابها على منصة “اكس” قائلة: الخونة لا يستحيون ..لا أستطيع تفسير مايحدث هل هو انحطاط أم خيانة تاريخ خيانة فلسطين لم يبدأ اليوم كي نصاب بالعجب، فقضية فلسطين، كقضية عربية، ولدت في رحم الخيانات والعجز.

وأضافت قائلة: أنا لا أستخدم كلمة خيانة بدلالاتها التحقيرية، بل أسعى لترجمتها كأداة لوصف واقعنا اليوم وما يحدث في بلدي من انحطاط البعض واستخدام أي وسيلة للبقاء في السلطة ولو كانت وهمية أو سلطة جزئية..

وتابعت “اليعقوبي” قائلة: المسؤلية تضامنية وليست فردية يا منفي في إشارة إلى “رئيس المجلس الرئاسي”، مضيفة: لا أعتقد بأن من العدل أن “نجلاء المنقوش” تتحمل المسؤلية وتكون كبش فداء لوحدها ويقوم المجلس الرئاسي باتهامها وإقالتها رغم علم الجميع بتصريحات وزارة الخارجية الإيطالية بأن “عبدالحميد الدبيبة”، هو من طلب التنسيق مع إسرائيل.

واستكملت: كان مع نجلاء شركاء مثل “عبدالمجيد مليقطه ووليد الآفي وفتح الله الزنّي” وهم أيضا وزراء مسؤلون في الحكومة. مشيرة إلى أن، المسؤلية هنا تضامنية والجميع “من مجلس رئاسي وحكومة منتهية الولاية جاؤا إلى السلطة باقة واحدة رغم علم الجميع من مجتمع محلي ودولي بأن اتفاق جنيف انتهت صلاحيته ” الجميع توجه لهم تهمة الخيانة العظمى وعليهم المغادرة …

واختتمت تغريدتها قائلة: عندما يدرك الناس أن الدولة تدار لحساب عائلة وليس لحساب أمة ؛يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن وينصرف للبحث عن مصلحته الخاصة، هذا ما حدث مع نجلاء المنقوش.