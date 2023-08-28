متحدثة الرئاسي تكشف أمرًا صادمًا بشأن قرار إقالة المنقوش

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” مساء الاثنين أنه لم يصل المجلس الرئاسي أي قرار رسمي بإقالة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفاد تقارير محلية وعالمية، نقلا عن مصادر في حكومة الوحدة الوطنية، بإقالة وزيرة الخارجية الليبية /نجلاء المنقوش/، وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها في روما الأسبوع الماضي بنظيرها الإسرائيلي.

ولفتت وهيبة في تصريحات لمنصة صفر الاخبارية، أن المجلس الرئاسي تواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي وطالبناه بتوضيح ملابسات اللقاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الاسرائيلي يعد خرقا للقوانين الليبية.

وأكدت وهيبة أن المجلس الرئاسي لم يكن لديه أي علم بأي لقاء وترتيب مع أي طرف من اسرائيل .

وأوضحت وهيبة أن لقاء المنقوش مخالفة لتوجهات السياسة الخارجية الليبية والثوابت الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي.

وأكدت وهيبة أن القضية الفلسطينية حاضرة وجدانياً في كل الليبيين وندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في كل وقت.