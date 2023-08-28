صحيفة إسرائيلية: “الدبيبة” طلب عودة الطيران بين “روما و طرابلس” مقابل لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي

قالت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية أن، الدبيبة طلب عودة الطيران بين روما و طرابلس مقابل لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، مشيرة إلى أن النخبة السياسية في ليبيا منفتحة على العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن الدبيبة لم يكن مهتما باللقاء فحسب بل سبقته أيضا تحضيرات دقيقة.

وأفادت بأن الحكومة الإيطالية قدمت عرضًا في إطار المفاوضات التمهيدية لاجتماع المنقوش ونظيرها الإسرائيلي التاريخي. مضيفة أن، الحكومة الإيطالية اتخذت قرار افتتاح خط الطيران بين روما وطرابلس مقابل عقد اللقاء الإسرائيلي الليبي برعاية إيطالية.

وتابعت الصحيفة، الاتصالات الأولية بين إسرائيل وليبيا بدأت قبل ثلاث سنوات، لكنها لم تصل إلى مستوى اللقاء السياسي على مستوى وزراء الخارجية إلا في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن، زيارة مدير المخابرات الأمريكية لطرابلس في يناير الماضي كانت بهدف الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. لافتة إلى أن، الدبيبة حينها لم يبد ارتياحًا لتعزيز العلاقات مع إسرائيل لكن لم يمر سوى شهرين قبل أن يسلم واشنطن بوعجيلة مسعود كبديل للتطبيع مقابل الحصول على الدعم الأمريكي.

وأفادت الصحيفة بأن، محادثات الدبيبة مع إسرائيل تهدف إلى كسب الوقت السياسي والبقاء في منصبه حتى الانتخابات المقبله.

وألمحت الصحيفة إلى أنه، تم التقاط صورة للمنقوش وكوهين معًا خلال الاجتماع لكن الاتفاق كان أن يتم تأجيل النشر من بضعة أيام إلى أسبوعين لتهيئة الظروف المناسبة للكشف عن اللقاء التاريخي.

وذكرت أنه، في مرحلة ما نشأ التخوف من تسريب اللقاء وتقرر خلال المشاورات محاولة استباق التسريب بإعلان رسمي من وزارة الخارجية. مضيفة أن، التسريب راجع إلى أن هناك أكثر من يد أو يدين في حكومة نتنياهو هي التي تحرك الشؤون الخارجية.

وأكدت الصحيفة، أنه كانت هناك جولة سابقة من المحادثات بين إسرائيل وليبيا عقدت في الأردن وتسربت أنباء عن الاجتماع في ذلك الوقت ونفى مكتب الدبيبة حينها. موضحة أن هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يشكل اختراقاً سياسياً كبيراً لكنه تحول إلى فشل ذريع.