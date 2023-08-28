مصدر: القوة التركية في مطار معيتيقة سهّلت سفر المنقوش ومساعدها

العنوان

أكد مصدر مسؤول بمعيتيقة، اليوم الإثنين، أن آمر القوة التركية في المطار هو الذي سهّل سفر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومساعدها حسام الغويل يوم أمس.

وأوضح المصدر – في تصريحات نقلها موقع المرصد – أنه لاعلاقة لجهاز الردع أو جهاز الأمن الداخلي بالسماح للمنقوش والغويل بالسفر.

وأضاف المصدر أن وزيرة الخارجية دخلت رفقة مساعدها من ناحية المستشفى العسكري ومنه إلى مبنى القيادة التركية، لافتًا إلى أن الغويل يحمل الجنسية الليبية و التركية وتشير معلومات لحضوره اجتماع روما مع وزير خارجية إسرائيل .

وأفاد أن المنقوش غادرت بالطائرة الخاصة الحكومية المسجلة بالرمز 5A-DCN وبإذن إقلاع من الحكومة، موضحة أن القيادة التركية في معيتيقة نسقت إذن دخول طائرة المنقوش لأجواء تركيا والهبوط في مطار أتاتورك بدل مطار إسطنبول ورتبت استقبالها هناك.

وذكر أن الطائرة عادت فارغة صباح اليوم من إسطنبول وتلقت تعليمات من الحكومة بالهبوط في مصراتة بدل معيتيقة.