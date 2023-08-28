تنسيقية العمل الوطني ومجلسي شباب ونساء فزان تدعو النواب لتشكيل حكومة تسيير أعمال إلى حين إجراء الانتخابات

بيان 28 أغسطس 2023 (وال)- دعت تنسيقية العمل الوطني فزان ومجلس شباب فزان ومجلس نساء فزان الإثنين، في بيان مجلس النواب بتشكيل حكومة تسيير أعمال إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومحاكمة كل من يقف وراء هذه المقابلة مع الكيان الصهيو. ني.

وأعرب البيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – عن استغرابه من إقدام وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، على عقد لقاء مع وزير خارجية الكيان الإسرا. ئيلي، الذي يعد بمثابة طعن في الظهر، وضرب بعرض الحائط الثوابت الوطنية التي طالما ما كانت عليها الحكومات الليبية طيلة أكثر من 70 عامًا، وتعديًا سافرًا للتشريعات الليبية النافذة.

وأشاد البيان بالجهود المبذولة من القوات المسلحة الليبية وجهود مديرية أمن سبها والأجهزة الأمنية، بإطلاقها عملية موسعة لتأمين الحدود الليبية الجنوبية، في ظل التطورات السياسية والتوترات الأمنية في دول الجوار، من أجل الحفاظ على الأمن القومي والهوية الوطنية. (وال – بنغازي)

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