مظاهرات بعدة مدن ليبية واغلاق عدد من الطرق الحيوية احتجاجًا على لقاء روما

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الاثنين عن اغلاق عدد من الطرق الحيوية من قبل المتظاهرين احتجاجًا على لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المقالة”نجلاء المنقوش” مع نظيرها الاسرائيلي في روما.

وقال مصدر من المتظاهرين على أنه تم إغلاق الطريق الساحلي بمنطقة القرة بوللي، كما تم إغلاق بوابة الـ 27 بالطريق الساحلي جنزور كما تم إغلاق بوابة الصمود من قبل الأهالي بمدينة الزاوية احتجاجًا لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب المصدر جاء اغلاق الطرق الحيوية بالتنسيق مع عدة مناطق في جنزور وغوط الشعال وحي الأندلس و تاجوراء و سوق الجمعة للإلتحام معهم .

وأضاف المصدر أن المتظاهرين لم يعد بوسعهم انتظار تبريرات حكومة الوحدة الوطنية حول لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المقالة”نجلاء المنقوش” مع نظيرها الاسرائيلي مؤكدًا أنه لا بد من اسقاط الحكومة.

وطالب المتظاهرون النائب العام بالتدخل وفتح تحقيق بشأن لقاء روما و إصدار أوامر قبض ضد أعضاء حكومة الوحدة الوطنية .

وشهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة، تسبب الاحتجاجات في إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس، كما وثقت المقاطع خروج مظاهرات في مدن مصراتة (شرق طرابلس) والزاوية وصبراتة وصرمان (غرب طرابلس) والزنتان (جنوبي غرب طرابلس).

وفي وقت سابق، حثت دار الإفتاء الليبية الشعب الليبي على المطالبة بإقالة وزيرة الخارجية، ومحاسبتها على ارتكاب هذه “الجريمة التي لا تمثل الليبيين”.

استنكرت أحزاب ليبية الإثنين اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وطالب “حزب العدالة والبناء” الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لمشاركتها في هذا اللقاء.

بدوره، أعرب حزب “التغيير الليبي” عن صدمته الشديدة إزاء إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية في العاصمة روما.

وفي السياق، أدان “الحزب الديمقراطي” لقاء المنقوش وكوهين، معتبرا تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة (في إشارة للوزيرة) “سابقة خطيرة ومسيئة، بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها كل الليبيين، وانتهاكا للتشريعات”.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية المنقوش، في لقاء هو “الأول من نوعه” بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

بدورها، قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.