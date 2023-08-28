وزير خارجية الحكومة الليبية: على الدبيبة التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته!

أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة المكلفة من البرلمان عبد الهادي الحويج لا يمكن لأي مسؤول أن يجري لقاء بهذا المستوى دون موافقات مسبقة من سلطاته العليا.

وقال الحويج في تصريحات نشرها تلفزيون المسار، أن “لقاء المنقوش مع كوهين مبرمج والترتيب له كان على أعلى مستوى من حكومة الوحدة وأصبح اليوم فضيحة”.

وأضاف “على الدبيبة التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته بعد الفعل الذي ارتكبته حكومته”، مشيراً إلى أن “الدبيبة كان يطمح من اللقاء مع الجانب الإسرائيلي في جرعة سياسية لاستمراره في الحكم”.

وأكد الحويج أن “الدبيبة يواجه فضيحة بعد ردود الفعل الغاضبة على الصعيد الشعبي والبرلماني والحزبي”.

وقال الحويج أنه لا يمكن اتخاذ خطوات نحو التطبيع دون تنسيق وترتيب رفيع المستوى من حكومة الدبيبة، مضيفاً أن “الدبيبة أشرف على اللقاء وكان على اطلاع كامل بمجرياته ولديه معلومات حول حيثياته”.

وأفاد الحويج أن “العزلة الخارجية التي تعيشها إسرائيل دفعتها للتطبيع مع الدبيبة لتخفيف ضغط الشارع”.

وطالب الحويج “النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة ووقف التعامل معها بأي شكل كان”، مضيفاً أن “المسؤولية السياسية تقتضي المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.