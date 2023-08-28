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لجنة 6+6 تجتمع في بنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




عقدت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية الليبية (6+6) الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة اجتماعاً اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي في بيان مقتضب إن الاجتماع عقد لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته التي عقدت في الـ9 من أغسطس الجاري، على إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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