“الزادمة” يتابع العمليات العسكرية والأمنية بالجنوب الليبي

الوطن| متابعات

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة رفقة عدداً من وزراء المنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية باهتمام بالغ،مجريات العملية العسكرية والأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية بالجنوب والمناطق الحدودية مع دول الجوار وبتوجيهات منالقيادة العامة للقوات المسلحة.

واتفق الحاضرون على أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك والمنعقد بتاريخ السابع من اغسطس الماضي بين أعضاء مجلس النواب ووزراء المنطقة الجنوبية مع رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بشأن الأوضاع الخدمية والمعيشية لسكان المناطق التي تجري بها العمليات العسكرية بالجنوب عقب تطهيرها والخطوات التي اتخدت في هدا الشأن وسبل تدليل الصعوبات والمختنقات ودعم الأجهزة والقِطاعات التنفيدية المحلية بالمنطقة الجنوبية وتحسين مستوى الخدمات في مناطق الجنوب الليبي عقب العملية العسكرية والأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة.

كما تابع مع وزراء المنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية تطورات الأوضاع السياسية بعددٍ من دول جوار الجنوب الليبي وانعكساتها على المنطقة الجنوبية.