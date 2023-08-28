العرفي: الدبيبة قدم المنقوش كبش فداء للبقاء في السلطة

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحاتٍ صحفية، إن قنوات إعلام الكيان الإسرائيلي صرحت بأن لقاء وزيرة خارجيةالدبيبة والوزير الإسرائيلي تم بمعرفة الدبيبة.

وأكد أن الدبيبة يتحمل مسؤوليته عن حكومة غير مسيطر عليها تقوم بالتواصل والتخابر مع الكيان الإسرائيلي، مشيرًا أن حكومة الدبيبةمنتهية الصلاحية ويجب إقالتها.

ولفت إلى أن أيام المملكة الليبية صدر قانون 62 الذي يجرم كل من يتحدث أو يتعامل مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من تثبت عليه التهمة.

وأشار إلى أن ما حدث يوم أمس من إيقاف المنقوش عن العمل ونتفاجأ بأنها غادرت البلاد مسرحية لامتصاص غضب الشعب والشارع الليبي المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، لافتاً أن الديببة ضحى بالمنقوش كما فعل مع عدة وزراء ومسؤولين سابقين وكل ذلك من أجل بقائه في السلطة.