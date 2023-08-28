القبض على شخص من ذوي السوابق ومطلوب على ذمة اربع محاضر

تمكن “مركز شرطة الكويفية” بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص من ذوي السوابق ويمتهن الإتجار بحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة وصادر بحقه حكم بالسجن غيابياً لمدة عام .

وتنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى مراكز الشرطة في اطار الخطة المعدة من قبل رئيس مركز شرطة الكويفية لواء محمد إمراجع .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة م.ض.أ.عبدالسلام ميما البرغثي داخل الإختصاص وإجراء عدة إستيقافات أمنية مُفاجئة تم مشاهدة أحد المطلوبين من ذوي السوابق ومطلوب على ذمة اربع محاضر،لدى المركز وكان في حالة غير،طبيعية حيث تم التعامل معه وضبطه من قبل أعضاء التحريات .

وبتفتيشه إحترازياً تم العثور بحوزته على ثلاثة قطع من مادة الحشيش المخدرة وخمسة أشرطة من أقراص نوع ترامدول وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ج.ي وبالتعميم عليه اتضح أنه محكوم غيابيا بالسجن لمدة عام على ذمة وقائع أخرى وتم إيداعه بالححز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.