تجمع شباب ليبيا: التطبيع مع العدو الصهيوني يعد استهتارًا لا يمكن أن يمر دون عقاب

العنوان

أكد تجمع شباب ليبيا أن التطبيع مع العدو الصهيوني يعد استهتارًا لا يمكن أن يمر دون معاقبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال التجمع في بيان له :”ندين بشدة النية المبيتة لرئيس حكومة الوحدة للتطبيع مع العدو الصهيوني والذي عبر عنها سلوك وزيرة الخارجية”.

وأضاف التجمع :”هذا التطبيع يعد استهتارًا لا يمكن أن يمر دون عقاب بسبب تجاوزهما للحدود وانتهاكهما للقوانين الليبية بالتواصل مع وزير خارجية العدو الصهيوني، وندين هذا السلوك المشين”.

وأوضح تجمع شباب ليبيا :”هذه التصرفات خيانة للأمانة ولمبادئنا الوطنيةـ وتهدد استقرارنا السياسي وتضعف وحدتنا كأمة، وستكون عواقبها وخيمة”.

وطالب التجمع بقوة استبدال هؤلاء المطبعين الفاسدين بأشخاص ذوي كفاءة والأمانة والتفاني في العمل، وندعو إلى وحدة الصف ورفض أي تصرف يضر بوحدتنا الوطنية.

وأكد التجمع، لن نسمح بتفكك بلادنا ولا بتجاوزات الفاسدين، سنواصل النضال من أجل ليبيا حرة ومستقلة ومزدهرة، وسنضمن أن يدفع المسؤولون عن هذه الأفعال الخطيرة ثمن تصرفاتهم.

ودعا تجمع شباب ليبيا الشعب الليبي إلى الوقوف معًا في مواجهة هذه الخروقات السافرة والتصرفات الفاسدة، موضحًا أنه لن يسمح للفساد والخيانة أن يسودا في وطننا، وأنه سيواصل النضال من أجل العدالة والمساواة والحرية في ليبيا.

وقال التجمع :”يجب علينا أن نعمل معًا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وذلك من خلال تعديل لجنة 6+6 ووضع قوانين صارمة تنظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

ودعا تجمع شباب ليبيا للاستمرار في المشاركة في المظاهرات السلمية، لأن صوت الشعب يهم ونحن بحاجة إلى التضامن والوحدة لتحقيق التغيير.