اتحاد ثوار الزنتان يطالب بحل حكومة “الدبيبة” وتحويل أعضائها للتحقيق

ونظرًا للتجاوزات والاستخفاف بمقدسات الوطن والمواطن والدين، التي ارتكبها المسؤولون الفاسدون، أعلن الثوار ضرورة محاسبة جميع الأفراد المسؤولين عن التخطيط والترتيبات والتنسيق للاجتماع المشين مع الكيان الصهيوني. ويشمل هذا المسؤولية الوزير المنتحل للصفة في وزارة الخارجية بتهمة الخيانة الجسيمة للدين والوطن.

كما دعا الثوار السلطات التشريعية إلى حل حكومة الوحدة الوطنية على الفور وتحويل جميع أعضائها المتهمين إلى لجنة تحقيق مستقلة تشمل ممثلين من مجلسي النواب والدولة واتحاد نوار ليبيا والهيئة العليا للفضاء. مشددين على تشكيل حكومة مؤقتة تكون خارج دائرة الشخصيات السياسية المتسلطة حاليًا لإدارة شؤون الدولة حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

كما انهم أهابوا بجميع فئات الشعب الليبي، بكل توجهاتها، وبخاصة مع ثوار ليبيا الأحرار و رفض السلبية والتصدي معًا لاستمرار هؤلاء الفاسدين في بيع الوطن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وجغرافيًا. ليبقى الشعب متحد وتبقى ليبيا حرّة وفي أمان، وليبقى العار واللعنة ملقين على الفاسدين والخونة والعملاء.