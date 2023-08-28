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بعيو: فضيحة اللقاء مع الصهاينة أفسدت كل مخططات علي الدبيبة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي الدبيبة بـ”لص كل الأزمنة والأنظمة”.

وقال بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لص كل الأزمنة والأنظمة على الدبيبة كان في الأيام الماضية يكولس، ويدفع الرشاوى للحصول على منصب رئيس هيئة المصالحة الوطنية، لكن فضيحة اللقاء مع الصهاينة أفسدت عليه كل مخططاته”.

وأضاف بعيو:” يا حاج علي ألا تستحي؟.. أنت تستحق عن جدارة رئاسة هيئة المسارقة وليس المصالحة”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.

 

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«بعيو» الصهاينة أفساد اللقاء فضيحة مخططات علي الدبيبة

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صحيفة الساعة 24

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