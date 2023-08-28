بعيو: فضيحة اللقاء مع الصهاينة أفسدت كل مخططات علي الدبيبة

وصف محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، علي الدبيبة بـ”لص كل الأزمنة والأنظمة”.

وقال بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لص كل الأزمنة والأنظمة على الدبيبة كان في الأيام الماضية يكولس، ويدفع الرشاوى للحصول على منصب رئيس هيئة المصالحة الوطنية، لكن فضيحة اللقاء مع الصهاينة أفسدت عليه كل مخططاته”.

وأضاف بعيو:” يا حاج علي ألا تستحي؟.. أنت تستحق عن جدارة رئاسة هيئة المسارقة وليس المصالحة”.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” ألتقت نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين” في العاصمة الإيطالية روما.