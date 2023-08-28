بالتزامن مع احتجاجات أمام رئاسة الوزراء.. الصحفي المصراتي يكشف منع طائرة لعائلة الدبيبة من الهبوط في مصراتة

كشف الصحفي محمود المصراتي، عن منع طائرة تابعة لعائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من الهبوط في مطار مصراتة وعودتها إلى مطار معيتيقة مرة أخرى.

ونشر الصحفي محمود المصراتي، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا :”منع عائلة الدبيبة من الهبوط في مصراتة في الجو والطائرة الآن في طريق عودتها الى معيتيقة” .

وأشار الصحفي محمود المصراتي، الى ان الطائرة تتبع طيران العالمية .

ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات حاشدة أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة ردًا على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما الاسبوع الماضي .

وتشهد عدد من المدن الليبية بينها طرابلس والزاوية ومصراتة وصرمان والعجيلات وصبراتة مظاهرات غاضبة احتجاجًا على التطبيع وللقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي في روما.

وخرج عدد من شباب الزاوية و صرمان و صبراتة و العجيلات إلى الشوارع متوجهين إلى العاصمة طرابلس للمطالبة باسـقاط حكومة الدبيبة.

وأقفل المتظاهرين الطريق بين جنزور والزاوية عند كوبري الـ27 كما أغلقوا طريق قرجي في طرابلس وجزيرة اسبان في تاجوراء.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”، مؤكدا أن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من حكومة الوحدة الليبية بهذا الشأن، بعدما آثار لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي ردود فعل فورية واسعة في ليبيا وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.