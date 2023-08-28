«تكالة» يلتقي ممثلين عن حراك العدالة الانتقالية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، الدكتور “محمد تكالة”، اليوم الإثنين، ممثلين عن حراك العدالة الانتقالية.

وخلال اللقاء، تم استعراض كافة الخطوات التي تسعى إلى تحقيق العدالة الانتقالية، من أجل دعم المصالحة الوطنية الشاملة وإرسائها، من دون إقصاء لأي طرف.

كما أكد “تكالة” أهمية توسيع دائرة الحوار حول هذا المشروع الوطني الذي يعد حلم كل الليبيين، فالعدالة الانتقالية، وجبر الضرر، ورد المظالم؛ من أهم أسس المصالحة الوطنية، ومن أهم أولويات وتطلعات المجلس التي يصبو إلى تنفيذها.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ملف الانتخابات والسبل الكفيلة لزحزحة كافة العوائق والعراقيل لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع اليه كل الليبيين، الأمر الذي يوليه المجلس الأعلى للدولة كل الاهتمام ويسعى إلى تحقيقه في أقرب الآجال.