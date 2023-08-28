وزيرة العدل تطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي.

وقالت البوسيفي في تصريحات تلفزيونية: “على الحكومة اللبنانية ووزارة العدل أن تتعاون في إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي”.

وأضافت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، :كنا قد تواصلنا مع نظيرنا وزير العدل اللبناني سابقًا وأكدنا أننا مستعدون للتعاون في قضية اختفاء الصدر”.

وأشارت البوسيفي الى أن التعاون في قضية اختفاء الصدر مرهون بإطلاق السراح الفوري للمواطن هانيبال القذافي.

ولفتت البوسيفي أن هانيبال القذافي مختطف ومُحتجز تعسفيًا منذ سنوات ويعاني الآن ظروف صحية وإنسانية صعبة .

وأوضحت البوسيفي الى ان هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية .

ودعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، السلطات اللبنانية الى وقف الابتزاز المالي في هذه القضية.