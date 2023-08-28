ليبيا الان

حكماء بني وليد: لقاء “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي سقوط في مستنقع التطبيع

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا مجلس حكماء وأعيان بني وليد النائب العام والجهات القضائية بالبلاد إلى التحقيق الفوري في لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ومحاسبة كل من كان له دور في هذا اللقاء .

كما عبر المجلس في بيان له عن استنكاره بشدة بالغة للقاء المنقوش وكوهين مؤكدا أن الشعب الليبي الحر يرفض التطبيع ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية رغم قسوة الظروف الداخلية التي يمر بها الوطن.

وأضاف المجلس في بيانه أن هذا اللقاء هو ارتداد خطير عن ثوابت الأمة وسقوط في مستنقع التطبيع الذي يمثل تهديداً لهوية وتعريف المنطقة العربية والإسلامية.

الوسوم

حكماء بني وليد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك