الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين يحمل الدبيبة مسؤولية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

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حمل المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المسؤولية حيال أي اتفاقات أو تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس في بيان له على موقفه الثابت والرافض لأي تطبيع أو تعامل أو تواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتابع المجلس الأعلى لقبائل الأشرف والمرابطين :”ندين ونشجب بكل عبارات الرفض والاستنكار والاستهجان اللقاء المخجل بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائلي إيلي كوهين.

ودعا المجلس الليبيين إلى التظاهر السلمي والتحشيد في الساحات العامة والميادين لرفض ما نتج عن هذه اللقاءات المشبوهة.