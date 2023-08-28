آخر المستجدات عن عودة منظومة الإفراجات المالية للعمل

أفادت مصادر مطلعة، الاثنين عن عودة منظومة الإفراجات المالية للعمل بعد توقف دام لمدة أسبوعين .

وأشارت المصادر الى أن عدد من مراقبات التربية والتعليم مستهدفه بالافراجات المالية مع الحوالة المالية لمرتبات شهر اغسطس .

وتعمل لجنة الافراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية على احالة اجراءات موظفي قطاع التربية والتعليم المستهدفين بالافراج إلى وزارة المالية للإفراج.

وفي السياق، أكدت المصادر ان هناك متغيرات مالية عديدة تشمل قطاعي الصحة و التعليم مع مرتبات شهر أغسطس .

وحسب المصادر بشأن الأنباء الواردة من وزارة المالية هناك إفراجات لوزارة الدفاع مع مرتبات شهر أغسطس لعدد لا بأس به .

وعلى ذات الصعيد افادت المصادر على ورود افراجات مالية عن العناصر الطبية والطبية المساعدة لعدد من المستشفيات والمرافق الصحية مع مرتبات اغسطس .

وحول مرتبات عقود التعليم ترهونة، قارب القسم المالي من إنهاء تجهيز إجراءات حوافظ معلمي العقود وستكون المرتبات في الحسابات نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد النقيب العام للمعلمين السيد ” عبدالنبي النف” بأن هناك مساعي للإفراج عن مرتبات معلمي التمديد مع مرتبات شهر أغسطس الحالي.