مصرف الجمهورية يصدر تنويهًا جديدًا لعملائه

نوه مصرف الجمهورية، الاثنين السادة عملاء المصرف برفع سقف الشراء اليومي على نقاط البيع P.O.S لبطاقة الصديق (المحلية) إلى 8000 دينار يومياً .
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