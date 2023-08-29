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مصرف الجمهورية يصدر تنويهًا جديدًا لعملائه

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوه مصرف الجمهورية، الاثنين السادة عملاء المصرف برفع سقف الشراء اليومي على نقاط البيع P.O.S لبطاقة الصديق (المحلية) إلى 8000 دينار يومياً .

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