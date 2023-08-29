وزير الشؤون الاجتماعية تدلي بتصريحات جديدة بشأن منحة الزوجة والابناء والبنات

عقد يوم الاثنين برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بفندق المهاري بطرابلس الاجتماع الثاني لرؤساء فروع الشؤون الاجتماعية البالغ عددها (124) فرعا من كافة المناطق الشرقية والجنوبية والغربية وبحضور السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة شؤون الفروع بالوزارة والخبير الاجتماعي بالوزارة والسيد مدير عام مشروع منحة الزوجة والاولاد .

وافتتحت الوزير الاجتماع بكلمة نوهت فيها على اهمية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال فروع الوزارة خاصة فيما يتعلق بمنحة الزوجة والاولاد وتسليم بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر والنجاح الذي تحقق في هذا المجال بإيصال البطاقات إلى مستحقاتها من البنات والامهات كذلك حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية والأسر المنتجة وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الفروع .

وشددت معالي الوزير على ضرورة مواصلة انجاز المواضيع الاستراتيجية للقطاع والتي تشمل الرقمنة وتسخير وسائل التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة في الأيام القادمة إضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحلحلة بعض العوائق التي تعترض عمل الوزارة .

وفتح بعدها باب النقاش حيث استمعت معالي الوزير لمداخلات ملاحظات رؤساء الفروع تركزت جلها على الامور الإدارية والفنية والتي تم الرد عليها مع التأكيد على تعامل الوزارة معها وحلها حسب ماتنص علية القوانين والتشريعات النافدة .

اختتمت بعدها معالي الوزير الاجتماع بشكر السادة رؤساء الفروع على حضورهم ومساهمتهم في انجاح الاجتماع والخروج بنتائج إيجابية تنعكس اهمية عمل الفروع .

بعدها قدم السادة رؤساء الفروع درعا لمعالي الوزير تقديرا منهم على ماتقدمه للقطاع من مجهودات دفعت من خلاله العمل الاجتماعي خطوات إلى الأمام.