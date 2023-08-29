حزب الكرامة: لقاء المنقوش وكوهين انتهاكاً صارخاً بمبادئ وثوابت الشعب الليبي والأمة العربية

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استنكر حزب الكرامة بأشد العبارات اللقاء السري الذي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة روما.

وأضاف الحزب في بيان له، أن لقاء المنقوش وكوهين يعد انتهاكاً صارخاً بمبادئ وثوابت الشعب الليبي والأمة العربية والتي تُعد القضية الفلسطينية قضيتهم المركزية .

وأكد حزب الكرامة أن اللقاء يخالف كافة التشريعات الوطنية الليبية النافذة التي تجرم إقامة علاقات او تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأعلن الحزب إدانته لكافة الممارسات التي تقوم بها حكومة عبدالحميد الدبيبة والتي تنتهك السيادة الوطنية.

وأوضح الحزب أن حكومة الدبيبة رهنت المقدرات الاقتصادية ومصير ليبيا واستقرارها للدول الأجنبية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات ومعاهدات دولية تخالف القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

ورحب الحزب بالرفض الشعبي لكافة أشكال التعاون والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مطالبًا النائب العام لفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة الخطيرة ومعاقبة كل المسؤولين عنها.