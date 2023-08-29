لجنة شؤون المرأة: ماقامت به المنقوش لا يمثل الثوابت الوطنية والقومية للمرأة الليبية تجاه القضية الفلسطينية

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أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب أن ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني لا يمثل الثوابت الوطنية والقومية للمرأة الليبية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذا اللقاء خيانة عظمى وجريمة أخلاقية منافية لثوابت الأمة الإسلامية والشعب الليبي.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية لخرقها ومخالفتها الصريحة للقانون رقم (62) لسنة 1957.م الذي ينص على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.