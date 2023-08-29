اتحاد ثوار مصراتة يصدر بيانًا يندد بالتطبيع مع إسرائيل ويطالب بتشكيل حكومة تسييرية

الوطن|متابعات

أصدر اتحاد ثوار مصراتة بيانًا رسميًا تحت عنوان “موقفنا من الأوضاع الحالية”، حيث أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء الأحداث والتطورات الراهنة في الساحة الليبية.

في بداية البيان، أكد الاتحاد على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتجميع شتاتها لتحقيق السيادة الوطنية على كافة أراضي الوطن، بهدف حماية الشعب ومقدراته من التهديدات المتصاعدة. وأعرب الاتحاد عن استياءه من الاستخفاف الكبير الذي تبنته بعض الشخصيات السياسية تجاه تضحيات الأمة الليبية في مواجهة الاستعمار .

وأشار اليبان إلى أن التركيبة السياسية الراهنة لا تمثل إرادة الشعب الليبي بل تخدم مصالح محددة ومرتبطة بأجندات خارجية، مستشهدين بتقارب بعض الجهات الرسمية مع الكيان الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أعلن البيان مجموعة من المطالب والمواقف، منها: عدم الاعتراف بالحكومة منتهية الولاية لعدم تنفيذها المهام المناطة بها، وخاصة الاستعداد للانتخابات وصياغة الدستور، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تسييرية تمثل كافة مكونات الشعب الليبي، وذلك لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام إضافة لمحاسبة كل من أساء للشعب الليبي في الماضي، دون استثناء، ليكون عبرة للجميع.

وختم البيان بتحميل المسؤولية للساسة الحاليين عن الأحداث الراهنة، ودعوة جميع أطياف الشعب الليبي والاتحادات المختلفة للتعاون وتبني هذا الموقف من أجل حماية سلامة الشعب الليبي وأرضه.