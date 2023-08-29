بإشراف العميد صدام حفتر.. قوة عسكرية تقف على وضع وحدات الجيش في الجنوب الغربي

توجهت قوة عسكرية من رئاسة أركان القوات البرية، إلى الجنوب الغربي؛ للوقوف على سير عمل وحدات اللواء 128 المعزز، المنتشرة في الجنوب الغربي الليبي والقريبة من الحدود التشادية وكامل الشريط الحدودي للصحراء الليبية.

جاء ذلك بإشراف مباشر من العميد صدام خليفة حفتر ضابط عمليات رئاسة أركان القوات البرية، وبإمرة العميد حسن معتوق الزادمة آمر اللواء 128 المعزز.

وتأتي عملية الجنوب تنفيذاً للتعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر التي نصت على بسط الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استباحة حدود الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.