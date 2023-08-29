“لجنة شؤون المرأة والطفل تدين لقاء “المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني

الوطن|متابعات

أصدرت لجنة شؤون المرأة والطفل بياناً يدين بشدة اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية الولاية “نجلاء المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، معربة عن استنكارها ورفضها لهذا اللقاء الذي يتنافى مع القيم الوطنية والقومية للمرأة الليبية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة أن هذا اللقاء يعتبر خيانة عظمى وجريمة أخلاقية تتعارض مع توجهات الأمة الإسلامية وتضاد مع إرادة الشعب الليبي. وفي هذا السياق، دعت اللجنة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نظرًا لانتهاك واضح للقانون رقم (62) لسنة 1957م، الذي يحظر ويجرم أي تطبيع أو تعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.

وأخيرًا، أعربت اللجنة عن التمسك بمبادئ المقاومة والوقوف ضد أي محاولة للتطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الليبي وتضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه واستعادة أرضه وحريته.